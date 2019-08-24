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Кельн – Борусія Д – 1:3 – відео голів та огляд матчу

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Кельн – Борусія Д – 1:3 – відео голів та огляд матчу
Кельн – Борусія Д – 1:3 – відео голів та огляд матчу / твіттер ФК Борусія Д

Дортмундська Борусія здобула вольову перемогу над Кельном (3:1). Дивіться відео голів та огляд матчу Кельн – Борусія Д.

29’ Домінік Дрекслер
 
Джейдон Санчо 70’
Ашраф Хакімі 86’
Пако Алькасер 90+3’
29’ Домінік Дрекслер
70’ Джейдон Санчо
86’ Ашраф Хакімі
90+3’ Пако Алькасер

Борусія Д здобула вольову перемогу на виїзді над Кельном. Рахунок відкрив Дрекслер в першому таймі, але в другій половині Санчо, Хакімі та Алькасер принесли Дортмунду перемогу.

Борусія Д здобула важку виїзну перемогу над Кельном

Таким чином, Борусія Д набрала 6 пунктів та очолює турнірну таблицю, Кельн з 0 очок лишився на 15 позиції.

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Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Кельн Кельн Німеччина Відеоновини Кельн - Борусія Дортмунд
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