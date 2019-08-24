Кельн – Борусія Д – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Дортмундська Борусія здобула вольову перемогу над Кельном (3:1). Дивіться відео голів та огляд матчу Кельн – Борусія Д.

Борусія Д здобула вольову перемогу на виїзді над Кельном. Рахунок відкрив Дрекслер в першому таймі, але в другій половині Санчо, Хакімі та Алькасер принесли Дортмунду перемогу.

Борусія Д здобула важку виїзну перемогу над Кельном

Таким чином, Борусія Д набрала 6 пунктів та очолює турнірну таблицю, Кельн з 0 очок лишився на 15 позиції.