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Кехілл та Дрінквотер залишаться в Челсі

10:37 184 Читать на русском
Кехілл та Дрінквотер залишаться в Челсі
Гарі Кехілл / Getty Images

Захисник Гарі Кехілл та хавбек Денні Дрінквотер виступатимуть у складі Челсі мінімум до січня.

Гарі Кехілл залишиться в Челсі, повідомляє The Telegraph. Англієць цього літа міг перейти в турецький Галатасарай і "сині" дозволили вести переговори зі стамбульцями, але Гарі прагне боротись за місце в старті команди Мауріціо Саррі. Після приходу нового наставника центрбек поки що не потрапляв у заявку команди на офіційні матчі.

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Також у команді прагне залишитись хавбек Денні Дрінквотер попри бажання Челсі відпустити його в інший клуб. Англієць перейшов у Челсі минулого літа з Лестера, але не зміг стати основним гравцем в обоймі Антоніо Конте, і поки що аналогічна ситуація з Мауріціо Саррі.

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