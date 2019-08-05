Кехілл став гравцем Крістал Пелас

Екс-захисник Челсі Гарі Кехілл перейшов у Крістал Пелас.

33-річний центрбек Гарі Кехілл став футболістом Крістал Пелас. Екс-гравець збірної Англії підписав контракт терміном на 2 роки, повідомляє офіційний сайт "орлів".

Заха повідомив керівництву Крістал Пелас, що хоче покинути клуб

Крістал Пелас підписав Кехілла безкоштовно, оскільки він перебував у статусі вільного агента після відходу з Челсі. Із можливостями центрбека добре знайомий керманич "орлів" Рой Ходжсон, який раніше працював із оборонцем у збірній Англії.

У сезоні 2018/19, після приходу на посаду головного тренера Мауріціо Саррі, Гарі Кехілл перестав бути гравцем основи Челсі й провів лише 8 матчів в усіх турнірах.

Новий мотор Гвардіоли, трофей для Почеттіно, авантюра МЮ – ключові придбання АПЛ липня-2019