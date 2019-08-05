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Кехілл став гравцем Крістал Пелас

5 серпня 23:48 203 Читать на русском
Кехілл став гравцем Крістал Пелас
Гарі Кехілл / Крістал Пелас

Екс-захисник Челсі Гарі Кехілл перейшов у Крістал Пелас.

33-річний центрбек Гарі Кехілл став футболістом Крістал Пелас. Екс-гравець збірної Англії підписав контракт терміном на 2 роки, повідомляє офіційний сайт "орлів".

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Крістал Пелас підписав Кехілла безкоштовно, оскільки він перебував у статусі вільного агента після відходу з Челсі. Із можливостями центрбека добре знайомий керманич "орлів" Рой Ходжсон, який раніше працював із оборонцем у збірній Англії.

У сезоні 2018/19, після приходу на посаду головного тренера Мауріціо Саррі, Гарі Кехілл перестав бути гравцем основи Челсі й провів лише 8 матчів в усіх турнірах.

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