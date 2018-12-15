Кехілл може перейти у Фулхем взимку

Ліга Європи — 17:04 846
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Циганков потрапив у символічну збірну групового етапу Ліги Європи за версією WhoScored
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Манчестер Сіті впевнено переміг Евертон і повернувся на перше місцеАнглія — 16:23 538
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Аугсбург – Шальке: Коноплянка не потрапив у заявку після чуток про можливий відхід з клубуНімеччина — 15:48 415
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Приниження Реала в матчі з росіянами не обійшлось без скандалу – Перес готовий до радикальних рішень щодо зірокІспанія — 15:05 4532
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"Маліновський і Генк мають домовленість": агент українця Серебренніков прокоментував трансферні чуткиБельгія — 13:36 2861
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