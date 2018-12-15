Кехілл може перейти у Фулхем взимку

Капітан лондонського Челсі Гарі Кехілл може покинути клуб у зимове трансферне вікно та переїхати на Крейвен Коттедж.

Досвідчений оборонець може підсилити Фулхем у січні, повідомляє Sky Sports.

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"Коттеджери" мають серйозні проблеми в лінії захисту та є найгіршою командою АПЛ за кількістю пропущених м'ячів (40 голів за 16 турів), тому прагнуть підсилити команду взимку. Конкурентами лондонців у боротьбі за Кехілла є ще 2 клуби з нижньої частини турнірної таблиці – Вест Хем і Саутгемптон.

У сезоні 2018/19 Гарі Кехілл перестав бути основним гравцем Челсі та провів лише 22 хвилини в матчах Прем'єр-ліги. На Стемфорд Брідж він перебрався з Болтона в 2012 році.