Кехілл може опинитися в Крістал Пелас

Колишній оборонець збірної Англії Гарі Кехілл близький до того, щоб залишитися у Прем'єр-лізі.

Ветеран зацікавив Крістал Пелас, повідомляє Daily Mail.

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"Орли" можуть підписати Кехілла безкоштовно, оскільки він перебуває у статусі вільного агента після відходу з Челсі. Із можливостями центрбека добре знайомий керманич Пелас Рой Ходжсон, який раніше працював із 33-річним оборонцем у збірній Англії. Узимку Кехілл міг перейти до Фулхема, але трансфер не відбувся.

У сезоні 2018/19, після приходу на посаду головного тренера Мауріціо Саррі, Гарі Кехілл перестав бути гравцем основи Челсі й провів лише 8 матчів у всіх турнірах.

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