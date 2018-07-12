Кехілл: Ми знову змусили поважати збірну Англії

Захисник збірної Англії Гарі Кехілл прокоментував поразку своєї збірної у півфінальному матчі ЧС-2018 від Хорватії (1:2).

"Звичайно, ми засмучені, завжди відчуваєш себе погано, якщо не перемагаєш на турнірі. Ми повинні, тим не менш, пишатися собою, ми знову змусили себе поважати, і тепер можемо відштовхуватися від цього результату. Якщо наша команда зможе продовжити прогресувати, то ми можемо досягти більшого.

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Що стосується мого майбутнього в збірної, то мені потрібно поговорити про це з тренером. Я можу закінчити свою кар'єру в збірній тільки тоді, коли зможу сказати, що зіграв у всіх іграх, яких міг, що віддав усього себе. Тому, якщо мене знову викличуть, я буду викладатися по повній", – цитує Кехілла Р-Спорт .

Нагадаємо, збірна Англії в овертаймі програла Хорватії у півфінальному матчі ЧС-2018.

Хорватія – Англія – 2:1 – відео голів та огляд матчу