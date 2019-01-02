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Кехілл близький до переходу в Фулхем

22:54 34 Читать на русском
Кехілл близький до переходу в Фулхем
Гарі Кехілл / соцмережі

Захисник Челсі Гарі Кехілл невдовзі має стати гравцем Фулхема.

Фулхем близький до підписання центрбека Челсі Гарі Кехілла, повідомляє TalkSport.

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Англієць втратив місце в складі після приходу Мауріціо Саррі на посаду головного тренера і був змушений шукати новий клуб для продовження кар'єри. У трансфері Кехілла особисто зацікавлений наставник Фулхема Клаудіо Раньєрі.

До слова, Челсі та Фулхем є принциповими суперниками з одного района в Лондоні, а стадіони Стемфорд Брідж та Крейвен Коттедж знаходяться у 1 км один від одного.

"Сині" готові безкоштовно відпустити Кехілла в оренду, а потім у нього закінчиться контракт і "котеджери" зможуть його повноцінно підписати.

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