КДК УАФ ухвалив рішення щодо президента ПФЛ, якому клуби висловили недовіру

У повідомленні прес-служби УАФ зазначається, що Сергія Макарова визнано винним у порушенні Кодексу етики і чесної гри, що проявилися, зокрема, у наданні ЗМІ коментарів, які не стосуються його компетенції та завдають шкоди іміджу УАФ та українського футболу в цілому.

Президенту ПФЛ висловили недовіру 24 клуби – серед них Рух, Волинь і Чорноморець

За результатом розгляду КДК УАФ ухвалив рішення застосувати до президента ПФЛ Сергія Макарова санкцію у вигляді попередження та зобов'язав його в подальшому утриматися від висловлювань, що можуть бути розцінені як такі, що порушують Кодекс етики і чесної гри УАФ.

Раніше повідомлялося, що 24 клуби Першої і Другої ліг висловили недовіру президенту ПФЛ Сергію Макарову. За інформацією ЗМІ, 5 серпня відбудеться засідання Ради ліг, на якому Макарова можуть відправити у відставку.

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