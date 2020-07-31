toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Перша ліга
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

КДК УАФ ухвалив рішення щодо президента ПФЛ, якому клуби висловили недовіру

21:19 - Читать на русском
КДК УАФ ухвалив рішення щодо президента ПФЛ, якому клуби висловили недовіру
Сергій Макаров / фото: ПФЛ

КДК УАФ розглянув справу за заявою Комітету з етики та чесної гри стосовно некоректних висловлювань президента ПФЛ Сергія Макарова.

У повідомленні прес-служби УАФ зазначається, що Сергія Макарова визнано винним у порушенні Кодексу етики і чесної гри, що проявилися, зокрема, у наданні ЗМІ коментарів, які не стосуються його компетенції та завдають шкоди іміджу УАФ та українського футболу в цілому.

Президенту ПФЛ висловили недовіру 24 клуби – серед них Рух, Волинь і Чорноморець

За результатом розгляду КДК УАФ ухвалив рішення застосувати до президента ПФЛ Сергія Макарова санкцію у вигляді попередження та зобов'язав його в подальшому утриматися від висловлювань, що можуть бути розцінені як такі, що порушують Кодекс етики і чесної гри УАФ.

Раніше повідомлялося, що 24 клуби Першої і Другої ліг висловили недовіру президенту ПФЛ Сергію Макарову. За інформацією ЗМІ, 5 серпня відбудеться засідання Ради ліг, на якому Макарова можуть відправити у відставку.

"Луческу може продати Циганкова": склад і трансфери Динамо очима провідного ЗМІ, близького до румуна

blog_ava
"Луческу може продати Циганкова": склад і трансфери Динамо очима провідного ЗМІ, близького до румуна
16:50
15700
Теги
Перша ліга Сергій Макаров
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
32
хв
ПСЖ
22:10
Ліон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук