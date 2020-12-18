"КДК прийняв рішення застосувати санкції до Юрченка та Шепелєва, а саме один матч дискваліфікації і один матч умовно. Ми оцінили характер порушень, оцінив схожість їх із попередніми випадками червоних карток, які були показані після перегляду VAR.

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Розуміємо, що стандартна санкція – це два матчі дискваліфікації. До цього були схожі випадки щодо Шапаренка, Мораєса і Забарного.

З огляду на нашу попередню практику і характер порушень, вважаємо, що санкція у вигляді відсторонення на два матчі була б занадто суворою. Також, ми враховували той факт, що арбітри в цих випадках спочатку показували жовті картки", – зазначив Грищенко у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, Шепелєв був зі скандалом вилучений у матчі УПЛ між Динамо та Колосом, а Юрченко – у поєдинку Зорі проти Десни в Кубку України.

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