КДК УАФ роз'яснив пом'якшення покарань Шепелєва та Юрченка за вилучення
Секретар КДК УАФ Ігор Грищенко прокоментував скорочення дискваліфікації для Владлена Юрченка та Володимира Шепелєва.
"КДК прийняв рішення застосувати санкції до Юрченка та Шепелєва, а саме один матч дискваліфікації і один матч умовно. Ми оцінили характер порушень, оцінив схожість їх із попередніми випадками червоних карток, які були показані після перегляду VAR.
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Розуміємо, що стандартна санкція – це два матчі дискваліфікації. До цього були схожі випадки щодо Шапаренка, Мораєса і Забарного.
З огляду на нашу попередню практику і характер порушень, вважаємо, що санкція у вигляді відсторонення на два матчі була б занадто суворою. Також, ми враховували той факт, що арбітри в цих випадках спочатку показували жовті картки", – зазначив Грищенко у коментарі Футбол News.
Нагадаємо, Шепелєв був зі скандалом вилучений у матчі УПЛ між Динамо та Колосом, а Юрченко – у поєдинку Зорі проти Десни в Кубку України.
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