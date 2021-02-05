КДК УАФ розгляне справи щодо резонансних висловлювань Суркіса, Кополовця, Кобіна та Поворознюка
Комітет з етики та чесної гри УАФ розглянув низку справ щодо можливого порушення кодексу.
Комітет з етики та чесної гри виніс попередження за неетичні або образливі вислови:
- президенту Ниви В Вадиму Кудіярову;
- директору зі стратегічного розвитку Карпат Сергію Болотнікову;
- гравцям Зорі Микиті Шевченку, Владлену Юрченку, вінгеру Динамо Беньяміну Вербічу та нападнику Ворскли Руслану Степанюку;
- тренеру Інгульця Сергію Лавриненку, наставнику Колоса Руслану Костишину, тренеру Агробізнеса Олександру Чижевському та наставнику Полісся Сергію Шищенку.
Окрім цього, офіційний сайт УАФ повідомляє, що КДК розгляне справи щодо висловлювань:
- президента Динамо Ігоря Суркіса;
- головного тренера Ворскли Юрія Максимова,
- головного тренера Миная Василя Кобіна та спортивного директора клубу Михайла Кополовця;
- президента Гірник-Спорта Петра Каплуна;
- президента Інгульця Олександра Поворознюка.
Також буде розглянута справа щодо участі українських футболістів у матчі так званих збірних ДНР та Абхазії.
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