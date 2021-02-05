Комітет з етики та чесної гри УАФ розглянув низку справ щодо можливого порушення кодексу.

Комітет з етики та чесної гри виніс попередження за неетичні або образливі вислови:

- президенту Ниви В Вадиму Кудіярову;

- директору зі стратегічного розвитку Карпат Сергію Болотнікову;

- гравцям Зорі Микиті Шевченку, Владлену Юрченку, вінгеру Динамо Беньяміну Вербічу та нападнику Ворскли Руслану Степанюку;

- тренеру Інгульця Сергію Лавриненку, наставнику Колоса Руслану Костишину, тренеру Агробізнеса Олександру Чижевському та наставнику Полісся Сергію Шищенку.

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Окрім цього, офіційний сайт УАФ повідомляє, що КДК розгляне справи щодо висловлювань:

- президента Динамо Ігоря Суркіса;

- головного тренера Ворскли Юрія Максимова,

- головного тренера Миная Василя Кобіна та спортивного директора клубу Михайла Кополовця;

- президента Гірник-Спорта Петра Каплуна;

- президента Інгульця Олександра Поворознюка.

Також буде розглянута справа щодо участі українських футболістів у матчі так званих збірних ДНР та Абхазії.

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