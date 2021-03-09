Поведінка президента Олімпіка Владислава Гельзіна не залишиться без уваги Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ.

У четвер (11 березня) відбудеться засідання КДК УАФ, на якому розглянуть інформацію про можливі порушення Регламенту УПЛ та Дисциплінарних правил, зафіксованих в рапортах офіційних осіб матчу 17-го туру Олімпік – Шахтар (0:1), повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Також буде розпочата перевірка можливих порушень з боку Владислава Гельзіна. Президент Олімпіка після поразки Шахтарю увірвався в ефір з брутальними образами на адресу суддів, Лучано Лучі, каналів "Футбол", його експертів та журналістів.

Додамо, що упродовж сезону під санкції КДК УАФ потрапляли президенти інших клубів – Олександр Поворознюк (Інгулець) та Ігор Суркіс (Динамо).

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