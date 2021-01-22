Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення застосувати до Ігоря Суркіса санкцію у вигляді обов’язкового грошового внеску у розмірі 50 тисяч гривень, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Окрім того, президента Динамо попередили про можливість застосування тяжчого покарання у випадку повторного порушення, за поведінку, що шкодить репутації футболу та УАФ, та містить ознаки порушень положень Кодексу етики та чесної гри УАФ.

Підставою для прийняття рішення став висновок Комітету етики та чесної гри УАФ, який встановив наявність порушень у висловлюваннях президента Динамо під час інтерв’ю 2 серпня 2020 року.

Нагадаємо, інтерв'ю Суркіса народному артисту Україну Петру Мазі вийшло у програмі "Мага" на "112 каналі".

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