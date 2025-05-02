Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення оштрафувати Олександра Поворознюка за сексистський характер висловлювань про жіночий футбол, повідомляє ТаТоТаке.

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За інформацією джерела, КДК УАФ оштрафував Олександра Поворознюка на 200 тисяч гривень. Також відомий функціонер має прочитати для свого клубу лекцію про неприпустимість дискримінації у футболі.

Нагадаємо, в березні президент Інгульця розкритикував жіночий футбол:

"Ну не знаю. Це не для мене. Я не розумію жіночого футболу. Там крім красивих дівчат я футболу не бачу. А з красивими дівчатами треба щось інше робити, а не у футбол грати. Це моя думка", – сказав Поворознюк, відповідаючи на питання підписників на своєму каналі в YouTube.

До слова, Інгулець наразі посідає 15-те місце в турнірній таблиці УПЛ, в доробку клубу з Петрового 20 очок після 26-ти турів чемпіонату.

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