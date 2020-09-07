Два представники Другої ліги ризикують попрощатись з КУ через різні причини.

9 вересня КДК УАФ проведе засідання, на якому розглядатимуть потенційну дискваліфікацію Поділля та ФК Чернігів з Кубка України, повідомляє ua-football.

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Чернігівська команда не з'явилась на матч 1-го кваліфікаційного раунду КУ проти вінницької Ниви, за що їй загрожує технічна поразка.

Команда Поділля провела свій матч з Прикарпаттям і навіть зуміла перемогти (1:1, пен. 8:7), проте у складі господарів на поле вийшов Ян Морговський, який повинен був відбувати дискваліфікацію за вилучення у попередньому сезоні КУ (матч проти Волині, 1:1, пен. 4:5). Відповідно до регламенту, Поділля також має отримати технічну поразку.

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