КДК УАФ суворо покарав захисника ФК Скорук Олексія Пінчука за жорстокий фол під час поєдинку проти молодіжної команди СК Дніпро-1.

КДК УАФ поширив дію санкції, застосованої Асоціацією футболу Дніпропетровської області стосовно гравця ФК Скорук Олексія Пінчука, про довічне відсторонення від участі у змаганнях під егідою УАФ та її членів, інформує офіційний сайт установи.

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Таке рішення було ухвалене через жорстокий фол футболіста проти гравця СК Дніпро-1 Олександра Кілика, який зазнав у епізоді серйозної травми, що може завадити продовженню кар'єри.

Додамо, що Пінчук приєднався до аматорського Скорука у 2020 році. Раніше захищав кольори Гірника-Спорт, запорізького Металурга, Миколаєва, Вереса, Сум та дніпродзержинської Сталі.

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