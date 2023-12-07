КДК УАФ покарав Динамо за вибрик Шовковського – тренер Динамо проігнорував післяматчеве флеш-інтерв'ю
Поведінка виконувача обов'язків наставника Динамо Олександра Шовковського вдарила по бюджету київського клубу.
Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ оштрафував Динамо, повідомляє прес-служба Кривбаса.
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"Біло-сині" поплатились за небажання наставника Динамо Олександра Шовковського приходити на післяматчеве флеш-інтерв'ю після гостьової гри 14-го туру УПЛ проти криворіжців (2:0 на користь киян).
Нагадаємо, тоді у прес-службі Динамо заявили, що, згідно з регламентом, обов'язковою є присутність представника тренерського штабу на післяматчевій прес-конференції, куди Шовковський прийшов, а інші післяматчеві інтерв'ю не є обов'язковими.
Зазначається, що дирекція УПЛ надіслала інформацію про цей епізод в КДК, який підтвердив факт порушення регламенту. Як наслідок, дисциплінарний орган зобов'язав Динамо сплатити обов'язковий грошовий внесок. Сума штрафу не уточнюється.
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