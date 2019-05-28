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КДК оштрафував Арсенал-Київ та заборонив керівнику "канонірів" відвідувати матчі команди

18:10 182 Читать на русском
КДК оштрафував Арсенал-Київ та заборонив керівнику "канонірів" відвідувати матчі команди
ФК Арсенал-Київ

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ застосував дисциплінарні санкції до Арсенала-Київ.

Арсенал-Київ зобов’язаний оплатити штраф у розмірі 100 тисяч гривень та провести наступний домашній матч без уболівальників, повідомляє прес-служба УАФ.

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Зазначається, що Арсенал-Київ покараний за "грубі, некоректні висловлювання офіційних осіб клубу на адресу арбітрів матчу та поведінку, що шкодить репутації футболу.

Також керівнику ФК Арсенал-Київ О. Москаленку заборонено відвідувати стадіони під час виступів на них Арсенала-Київ протягом трьох матчів.

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КДК ФФУ Арсенал-Київ Арсенал-Київ Олександр Москаленко
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