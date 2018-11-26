КДК ФФУ оштрафував Олімпік на 500 тисяч гривень

Секретар КДК ФФУ Ігор Грищенко розповів про санкції, які застосовані до Олімпіка.

"Застосували максимальний фінансовий штраф у розмірі 500 тисяч гривень. В цілому були застосовані майже максимальні санкції, враховуючи те, що це не перша історія у Олімпіка.

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Три роки тому КДК вже приймав рішення щодо двох договірних матчів, які були організовані і зіграні командою Олімпік U-21", – розповів Ігор Грищенко у програмі "Великий футбол".

Шістьох вихованців Олімпіка довічно дискваліфіковано через участь у договірних матчах, – FootballHub

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що команди Олімпіка U-21 та U-19 будуть дискваліфіковані з чемпіонату України на 2 сезони. Це рішення можна оскаржити у Спортивному арбітражному суді у місті Лозана.