Слідом за Валвейком команда другого дивізіону Де Трефферс пройшла ще й Камбюр.

Камбюр був попереджений щодо сили представника другого нідерландського дивізіону, команди Де Трефферс – у першому раунді Кубка Нідерландів вона вже вибила представника Ередівізі, Валвейк. Однак "олені" нічого не змогли протиставити скромнішому супернику в очній зустрічі (0:1).

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Єдиний гол за Де Трефферс на 30-й хвилині забив ден Деккер, і тим самим вивів свою команду до 1/8 фіналу турніру. Таким чином, команда 54-річного тренера Лі-Роя Ектельда пройшла вже другого представника елітного дивізіону.

Зазначимо, що у складі Де Трефферс виступають виключно нідерландці. У цій команді немає жодного легіонера.

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