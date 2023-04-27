Перед матчем з Жироною несподівано вибув із заявки Тібо Куртуа через хворобу. Українському голкіперові випав шанс продемонструвати свої якості. Зі своїми обов'язками він не впорався, пропустивши чотири голи у зустрічі.

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У четвер, 27 квітня, Тібо Куртуа повернувся до тренувань з командою. Таким чином, у майбутніх матчах наш воротар не зможе реабілітуватися за свою гру проти Жирони та спостерігатиме за партнерами з лави запасних.

Українець у поточному сезоні мав більше ігрового часу, ніж минулими роками. Бельгієць кілька разів пропускав поєдинки Реала. Тож Лунін зіграв цього сезону 12 матчів та пропустив 13 голів. Тільки у чотирьох зустрічах йому вдалось зберегти свої ворота "сухими".

Image: Thibaut Courtois during today's training session. pic.twitter.com/D4KesDJKUg — Madrid Universal (@MadridUniversal) April 27, 2023

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