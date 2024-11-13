Українець отримав місце у стартовому складі, оскільки Тібо Куртуа потрапив до лазарету. Поступово бельгійський воротар відновлюється після пошкодження.

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Як повідомляє Marca, Куртуа розпочне тренування з основою Реала одразу після міжнародної паузи. Якщо тренерський штаб дасть зелене світло Тібо, то він повернеться у ворота вже у наступному турі. Таким чином, Андрій Лунін ризикує не зіграти проти Леганеса, своєї колишньої команди, та у Лізі чемпіонів проти Ліверпуля.

До слова, український воротар провів у цьому сезоні за "вершкових" п'ять матчів. У двох іграх Луніну вдалося зберегти свої ворота "сухими".

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