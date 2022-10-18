"Я радів результату Ель Класіко, хоча упродовж матчу сильно хвилювався. Глядачем нервуєш більше, ніж коли граєш на полі.

Куртуа визнаний голкіпером сезону – Лунін конкурує з найкращим

Моє відновлення? У мене вже було 3 або 4 тренування, я одужую. Сподіваюся, що незабаром вийду на поле", – наводить слова Куртуа Marca.

Нагадаємо, у бельгійця проблеми із сідничним м'язом, через які він пропустив останні 5 матчів Реала. Андрій Лунін непогано підмінив конкурента – 3 перемоги, 2 нічиї, 4 пропущені голи. Наступну гру "вершкові" проведуть вже завтра (19 жовтня) проти Ельче.

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