"Це була моя мрія, моїх батьків була мрія – тренувати київське Динамо. Я все життя був киянином. Все життя, з 11 років, я в Динамо. Це була мрія така. І коли мені запропонували, відмовлятися від цього... Може, потім і не покличуть.

Я потім пішов до Конькова, він був президентом. Я кажу: "Мені запропонували таке, я йду зі збірної". Щоб ви знали. Це я до Конькова пішов, хоч міг не йти та не розмовляти. Це була мрія, і ніколи не приховував цього.

А те, що не вийшло, це тренерська робота. Ти чи там, чи там, чи тебе виженуть, чи не виженуть. Поставили мені завдання, я не виконав завдання. Нема питань. Тільки не звільняйте мене через телефон. Я ж не проти. Я не проти київського Динамо, не проти президента. Тільки не звільняйте через телефон, але викличте, побили горщики, потиснули руки та пішли. Ну правильно ж буде.

Не дають мені допрацювати. Я ж тільки зібрав цю команду, а на наступний рік вона виграла чемпіонат України. Але ж гравців зібрав я.

Як може команда, яку я не готував – кажуть, тільки курив і пив каву – виграти Кубок через два тижні? Ну, як? Відразу все так змінилося? Дайте вже допрацювати тоді", – розповів Блохін в інтерв'ю на Youtube-каналі Ігоря Циганика.

Олег Блохін очолив Динамо у вересні 2012-го і пропрацював до квітня 2014 року.

