"Кажуть, що я тут заради грошей": Роналду розкрив свої справжні цілі в Саудівській Аравії – виходить не дуже
Кріштіану Роналду зізнався, чому в січні 2023 року прийняв пропозицію саудівського Аль-Насра.
"Я приїхав сюди, щоб перемагати, щоб зробити лігу кращою. Я хочу залишити спадщину. Ось що я хочу.
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Вони кажуть, що Кріштіану закінчив, що я тут лише заради грошей... Я все ще відчуваю пристрасть. Вони не вірять у це, але я тут, щоб перемагати", – заявив Роналду в анонсі фільму Netflix про саудівський футбол.
Нагадаємо, наприкінці 2022 року португалець покинув МЮ через конфлікт з Еріком Тен Хагом і вільним агентом приєднався до Аль-Насра. Заробітки та індивідуальна статистика Кріша виглядають чудово – 200 млн доларів щосезону, в 79 матчах він наколотив 68 голів. Втім, за майже 2 роки співпраці команда Роналду виграла лише другорядний Кубок арабських чемпіонів, а всі ключові титули забирає Аль-Хіляль.
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