"Я приїхав сюди, щоб перемагати, щоб зробити лігу кращою. Я хочу залишити спадщину. Ось що я хочу.

Роналду запропонували перейти в команду, яка регулярно грає товариські матчі з росіянами

Вони кажуть, що Кріштіану закінчив, що я тут лише заради грошей... Я все ще відчуваю пристрасть. Вони не вірять у це, але я тут, щоб перемагати", – заявив Роналду в анонсі фільму Netflix про саудівський футбол.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року португалець покинув МЮ через конфлікт з Еріком Тен Хагом і вільним агентом приєднався до Аль-Насра. Заробітки та індивідуальна статистика Кріша виглядають чудово – 200 млн доларів щосезону, в 79 матчах він наколотив 68 голів. Втім, за майже 2 роки співпраці команда Роналду виграла лише другорядний Кубок арабських чемпіонів, а всі ключові титули забирає Аль-Хіляль.

A paixão mantém-se apesar dos desafios!

Cristiano Ronaldo revela os bastidores da sua transferência para o #AlNassr no documentário Saudi Pro League: Pontapé de Saída. Já Disponível. pic.twitter.com/3Bv7LDR7NF — Netflix Portugal (@NetflixPT) November 21, 2024

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