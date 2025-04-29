– В нас один воротар захворів чи щось таке, і я сказав: "Давайте стану й спробую себе". Ось так і досі пробую. Це сталося майже одразу, у сім чи вісім років.

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– Кажуть, що лише особлива людина може стати воротарем. Ви відчували у собі щось унікальне?

– Я не відчував у собі нічого особливого. Просто став у ворота, бо ніхто інший не хотів. Усі бажали забивати голи.

– Чи шкодували протягом кар’єри про свій вибір?

– Ні. Ніколи. Воротар – це найвідповідальніша позиція на полі. Усі голкіпери, яких я знаю, – це найвідповідальніші люди. В будь-якій життєвій ситуації вони тебе не підведуть.

Хоча, кажуть, що воротарі – "дебіли", які б’ються головою об штангу. Однак я ж у футболі не перший день. Бачу, як захисники грають головою у м’яч. І що, дебіли виходить? Дебіли. Який воротар б’ється головою об штангу? Не бачив такого жодного разу, – сказав Боровик у інтервʼю Українському футболу.

Нагадаємо, Боровик захищав кольори низки клубів УПЛ: Оболонь, Металіст, Кривбас, Дніпро, Арсенал, Металург Запоріжжя, Чорноморець та Карпати. Кар'єру завершив у 2020 році.

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