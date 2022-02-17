"Матч із Бешикташем 10 років тому, коли я ледь не забив? Я пам'ятаю ту гру. Пробив по м'ячу і влучив у голову Юссуфу.

Шовковський двічі у кар'єрі отримував штрафи – легенда пригадав курйозні епізоди

Чи напхав йому після матчу? Напхав. Кажу "Куди ти встаєш? Лежи на футбольному полі". Чи шкодую, що не забив, бо міг бути ще один рекорд? Ну, його ж нема", – розповів Шовковський в інтерв'ю Sportarena.

Зауважимо, мова йде про матч Ліги Європи Бешикташ – Динамо у Лізі Європи 2011/12. Той поєдинок групового турніру завершився поразкою киян 0:1, а Шовковський міг зрівняти рахунок у компенсований час. У підсумку Динамо посіло третє місце в квартеті та завершило виступи в єврокубках.

"Родичі з Камеруну хвилюються і телефонують щоденно": легіонери нашого футболу – про напад Росії і свою любов до України