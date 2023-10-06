Керманич Полісся Юрій Калітвінцев не втрачає голову після ефектної перемоги над Динамо (3:2).

– Враження чудові. Це історичний матч для вболівальників, для Житомира. Тішить, що за 3 місяці ми зробили конкурентоспроможну команду з яскравою грою. Багато емоцій.

Полісся – Динамо – 3:2 – відео голів та огляд матчу

– Після вилучення не зламалася, змогли забити двічі у меншості. Завдяки чому це вдалося?

– Ми напередодні бачили, що наша команда має чоловічий характер. 10 гравців, 11… Не важливо, хто навпроти, важливо, хто поряд.

– Полісся вийшло на перше місце в УПЛ. Це додатковий тиск чи мотивація?

– Кажу хлопцям, щоб 2 тижні не дивилися у таблицю. Гра з Динамо – футбольне свято для Житомира, – сказав Калитвинцев у флеш-інтерв'ю.

Полісся перемогло Динамо у перестрілці з 5 голами, забивши двічі у меншості та вирвавшись на першу позицію в УПЛ