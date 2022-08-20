Бразильський опорник Каземіро залишив красиве послання мадридському Реалу після свого переходу в Манчестер Юнайтед.

"Я пройшов неймовірний шлях, про який міг лише мріяти. Сподіваюся якось повернутися в місце, яке стало моїм домом.

Манчестер Юнайтед офіційно оголосив, що домовився з Реалом про трансфер Каземіро

Навіть тисячі життів мені не вистачить, щоб віддячити Реалу та фанатам клубу за те, що вони дали мені. Назавжди… Hala Madrid", – написав Каземіро у своєму твіттері.

До слова, у понеділок, 22 серпня, бразилець проведе прощальну прес-конференцію у Мадриді. Цього ж дня Манчестер Юнайтед, який після двох турів посідає у турнірній таблиці АПЛ останню сходинку, зіграє з Ліверпулем.

Реал здобув вольову перемогу у важкому матчі проти Альмерії – джокер Анчелотті врятував Мадрид першим дотиком