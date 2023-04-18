Журналіст та коментатор Віктор Вацко назвав двох гравців Зорі, які наступного сезону повернуться до складу "біло-синіх".

"З цієї Зорі наступного сезону Динамо отримає дві добротні бойові одиниці. Це Булеца і Бражко.

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Для мене 21-річний Бражко став одним із відкриттів цього сезону. Може, в матчі проти СК Дніпро-1 він не був таким топовим, але якщо дивитися на весь сезон загалом – він реально Каземіро з УПЛ.

Бражко дає обсяг, забирає, його важко пройти, але при цьому він динамічний футболіст, який добре працює з м'ячем. Подивимося, як Бражко конкуруватиме в Динамо з капітаном Сидорчуком", – сказав Вацко у своїй авторській програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, обидва футболісти перебувають на контракті в Динамо, але поки не провели за головну команду жодного матчу.

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