"Незабаром мені виповниться 30 років. Час біжить дуже швидко. Я люблю перебувати поруч із молодими людьми: Вальверде, Камавінга, Вінісіус, Родріго, Лунін. Мені подобається працювати із такими гравцями.

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Нещодавно на день народження Мілітао я нагадав йому: "Насолоджуйся, бо час минає дуже швидко". Здається, лише вчора він прийшов у Реал 20-річним хлопцем. Я знаю, що футбольна кар'єра коротка. Коли ти перестаєш грати – у 35 чи 38 років, – ти все ще молодий для повсякденного життя. Тому я хочу продовжувати насолоджуватися грою і тренуваннями.

Я буду грати, поки отримую задоволення від футболу. Коли я прокинуся вранці і не відчую бажання грати, я завершу кар'єру", – цитує бразильця AS з посиланням на Panenka.

Нагадаємо, в поточному сезоні Андрій Лунін зіграв за Реал у двох поєдинках Кубка Іспанії. Наступного шансу, схоже, доведеться почекати – команда Карло Анчелотті вже вилетіла з турніру, а в чемпіонат тренер довіряє виключно Тібо Куртуа.

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