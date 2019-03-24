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Каземіро: Реалу не вистачає Роналду

18:18 272 Читать на русском
Каземіро: Реалу не вистачає Роналду
Каземіро та Роналду / Соцмережі

Хавбек Реала Каземіро зізнався, що команда відчуває відсутність Кріштіану Роналду.

"Звичайно, ми сумуємо за Роналду. Нам не вистачає його так, як і будь-який інший команді, адже Кріштіану – найкращий футболіст у світі. Було дуже приємно грати з ним в одній команді, але зараз це не має ніякого значення, адже він виступає в іншому клубі.

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Зідан? Ми вже знайомі з його філософією і методами роботи. Він є справжнім символом клубу – і як гравець, і як тренер. Всі ми поважаємо Зідана. Він повернувся, щоб зробити все можливе для клубу", – передає слова Каземіро AS.

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Теги
Іспанія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Каземіро Каземіро Реал Мадрид Реал Мадрид
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