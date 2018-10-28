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Каземіро: Рахунок 5:1 демонструє все, що зараз відбувається з Реалом, і винен тут не тренер

21:32 609 Читать на русском
Каземіро: Рахунок 5:1 демонструє все, що зараз відбувається з Реалом, і винен тут не тренер
Каземіро / Фото EPA

Півзахисник Реала Каземіро спробував знайти пояснення ганебної поразки Реала у матчі 10-го туру Ла Ліги проти Барселони (1:5).

"Справа не тільки в настрої і тактиці, а у всьому. Футболісти повинні більше бігати і боротися. Рахунок 1:5 відображає те, що відбувається з нами в цьому катастрофічному сезоні. Ми всі граємо дуже погано. Ми недостатньо хороші і не можемо звинувачувати в цьому тренера, адже на поле виходимо ми, футболісти.

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Цей клуб вимагає більшого, тут ти зобов'язаний грати на максимумі. Треба зберігати спокій і бути терплячими. Говорити про тренера зараз неправильно. Ми, гравці, винні в тому, що відбувається з Реалом. Потрібно працювати, щоб покращувати гру. Весь сезон ми граємо жахливо, все жахливі, і потрібно брати на себе відповідальність", – цитує Каземіро Marca.

Нагадаємо, після перемоги Барселона набирає 21 пункт і повертається на вершину, посуваючи Атлетіко на другу позицію. Реал лише на 9-му місці, маючи в активі жалюгідні 14 очок (менше ніж половина від можливих).

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Барселона - Реал Мадрид: Неділя 28 жовтня 2018

Барселона
Матч завершено
5 : 1
Реал Мадрид
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