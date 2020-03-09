Каземіро: Поразка від Бетіса може стати фатальною для Реала у боротьбі за титул

Хавбек Реала Каземіро розчарований грою своєї команди у матчі проти Бетіса (1:2).

"Щоб стати чемпіонами, нам потрібно грати добре в кожному матчі, але сьогодні ми не грали добре.

Несподівана поразка команди Зідана у відеоогляді матчу Бетіс – Реал – 2:1

Якщо суперник виявився кращим, ми повинні привітати його і продовжувати працювати, адже ми не показали той рівень, що був в попередньому матчі. Ми грали не так, як з Барселоною.

Ця поразка може коштувати нам титулу, але нам потрібно рухатись далі", – цитує Каземіро Marca.

Фіаско з Бетісом відкинуло Реал на другу сходинку Ла Ліги, повернувши лідерство Барселоні, яка тепер випереджає мадридців на два очки.

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