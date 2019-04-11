Каземіро: Погба – прекрасний футболіст і підійшов би Реалу

Півзахисник Реала Каземіро поділився думкою про зірку Манчестер Юнайтед Поля Погба та його можливий трансфер в стан мадридців.

"Погба – гравець світового рівня, який може грати в будь-якій команді. Якщо він перейде в Реал, то ми його тепло зустрінемо в команді. Ми знаємо, що він великий гравець.

Реал не дозволить Варану залишити команду цього літа

Зараз він напевне думає про матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Ми повинні поважати Манчестер Юнайтед", – поділився Каземіро на заході NordicLife water в Мадриді, передає журналіст Дермот Корріган у своєму твіттері.

Нагадаємо, нещодавно Погба заявив, що хотів би перейти в Реал цього літа і навіть доручив своєму агенту влаштувати цей трансфер.