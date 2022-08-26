Бразилець у новому клубі не гратиме під 14-м номером, який носив у мадридському Реалі.

Каземіро, який перейшов у Манчестер Юнайтед із Реала, зупинив свій вибір на 18-му номері. Форма з прізвищем новачка вже надійшла у продаж, повідомили "червоні дияволи" у клубному Twitter.

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Раніше під 18-м номером грав Бруну Фернандеш, який у міжсезоння обрав "вісімку". Перед португальцем ці цифри на спині носили Ешлі Янг і легенда манкуніанців Пол Скоулз.

"Якщо говорити про гравців мого амплуа, то в дитинстві я захоплювався грою Зінедіна Зідана, але в Манчестер Юнайтед моїм кумиром завжди був Пол Скоулз. Він не надто фактурний, проте був справжнім бійцем. Грав жорстко, але чесно. А його паси на 50-70 метрів – це щось неймовірне", – зазначив 5-разовий переможець Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, МЮ виклав за 30-річного хавбека збірної Бразилії 70 мільйонів євро. Каземіро підписав контракт на 4 сезони з опцією продовження.

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