Каземіро назвав єдину команду, здатну відігратись після програшу Манчестер Сіті у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ

Бразильський півзахисник мадридського Реала Каземіро поділився думками щодо програного матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (1:2).

"Наше протистояння не закінчено. Ми прекрасно відіграли 75 хвилин проти фантастичного суперника. Але, на жаль, в останні 15 хвилин ми не зробили того, що повинні були зробити.

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Манчестер Сіті нейтралізував нашу перевагу і відігрався. Нам потрібно багато працювати. Якщо є на світі команда, яка може відігратися після такої поразки – то це мадридський Реал", – цитує Каземіро ВВС.

Нагадаємо, у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Реал на Сантьяго Бернабеу поступився Манчестер Сіті з рахунком 1:2. На гол Іско влучними пострілами відповіли Габріел Жезус та Кевін де Брюйне з пенальті. Матч-відповідь пройде 17 березня о 22:00.

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