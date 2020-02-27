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Каземіро назвав єдину команду, здатну відігратись після програшу Манчестер Сіті у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ

12:17 1507 Читать на русском
Каземіро назвав єдину команду, здатну відігратись після програшу Манчестер Сіті у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ
Каземіро / Фото з відкритих джерел

Бразильський півзахисник мадридського Реала Каземіро поділився думками щодо програного матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (1:2).

60’ Іско
86’ Серхіо Рамос
 
Габріел Жезус 78’
Кевін де Брюйне 83’
60’ Іско
78’ Габріел Жезус
83’ Кевін де Брюйне
86’ Серхіо Рамос

"Наше протистояння не закінчено. Ми прекрасно відіграли 75 хвилин проти фантастичного суперника. Але, на жаль, в останні 15 хвилин ми не зробили того, що повинні були зробити.

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Манчестер Сіті нейтралізував нашу перевагу і відігрався. Нам потрібно багато працювати. Якщо є на світі команда, яка може відігратися після такої поразки – то це мадридський Реал", – цитує Каземіро ВВС.

Нагадаємо, у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Реал на Сантьяго Бернабеу поступився Манчестер Сіті з рахунком 1:2. На гол Іско влучними пострілами відповіли Габріел Жезус та Кевін де Брюйне з пенальті. Матч-відповідь пройде 17 березня о 22:00.

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03:54
9559
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів 2019/20 Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Манчестер Сіті Каземіро Каземіро
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