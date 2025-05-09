Каземіро був одним з головних кандидатів на вихід з Манчестер Юнайтед минулої зими, але виступи бразильця, особливо в Лізі Європи, змусили Рубена Аморіма змінити думку щодо опорника, повідомляє Goal.

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Зазначається, що 33-річний півзахисник має безцінні досвід та лідерські якості, які можуть стати в нагоді у наступному сезоні, коли Аморім проводитиме перебудову команди. Таким чином, Каземіро може залишитись у Манчестер Юнайтед навіть до кінця своєї кар'єри.

До слова, опорник провів 39 матчів за МЮ у поточному сезоні в усіх турнірах, в яких відзначився 5 голами та 3 асистами. Своїми виступами Каземіро допоміг "червоним дияволам" дістатись фіналу Ліги Європи попри жахливі результати в турнірній таблиці АПЛ – 15-те місце (39 очок).

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