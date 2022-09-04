Каземіро зароблятиме в Манчестер Юнайтед "трохи більше", ніж отримував в Реалі, а не вдвічі більшу суму, як зазначалось раніше, повідомляє The Sun з посиланням на The Athletic.

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Цікаво, що рівень його доходів може впасти до того, скільки він заробляв у Реалі. Залежить це від результатів Манчестер Юнайтед – зарплату можуть знизити, якщо "червоні дияволи" не вийдуть до Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що Каземіро перебрався до Манчестер Юнайтед наприкінці цього літа та вже зіграв у 2 матчах, без результативних дій. За перехід титулованого бразильця Реал отримав 72+13 млн євро.

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