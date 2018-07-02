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Каземіро: Ми можемо програти Мексиці, такий футбол

08:00 5 Читать на русском
Каземіро: Ми можемо програти Мексиці, такий футбол
Каземіро / Фото ФІФА

Хавбек збірної Бразилії Каземіро поділився очікуваннями на матч проти Мексики в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

На думку Каземіро, якщо Бразилія і програє Мексиці, то покаже свою найкращу гру, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

"Ми можемо програти. Такий футбол.

Бразилія – Мексика: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2018

Але я можу пообіцяти, що якщо таке трапиться – нехай це буде найкращою грою Бразилії. Нас готують до того, щоб ми відмінно відіграли матч", – сказав Каземіро.

Матч 1/8 фіналу чемпіонату світу Бразилія – Мексика відбудеться сьогодні, 2 липня. Початок поєдинку – о 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

ЧС 20181/8 фіналу

Бразилія - Мексика: Понеділок 02 липня 2018

Бразилія
до матчу
16
год
:
42
хв
Мексика
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Теги
ЧС 2018 Бразилія Бразилія Бразилія - Мексика Каземіро Каземіро
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