Каземіро: Ми можемо програти Мексиці, такий футбол

Хавбек збірної Бразилії Каземіро поділився очікуваннями на матч проти Мексики в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

На думку Каземіро, якщо Бразилія і програє Мексиці, то покаже свою найкращу гру, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

"Ми можемо програти. Такий футбол.

Бразилія – Мексика: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2018

Але я можу пообіцяти, що якщо таке трапиться – нехай це буде найкращою грою Бразилії. Нас готують до того, щоб ми відмінно відіграли матч", – сказав Каземіро.

Матч 1/8 фіналу чемпіонату світу Бразилія – Мексика відбудеться сьогодні, 2 липня. Початок поєдинку – о 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.