"Каземіро в хорошій формі. Він добре займався сам, а останні кілька днів працював вже з нашою командою. Є шанс, що він вийде у старті.

Каземіро обрав номер у Манчестер Юнайтед – зірковий новачок хоче брати приклад з кумира

У Марсьяля проблеми з ахіллом, він вибув. Треба почекати, я не буду робити жодних прогнозів. Сподіваюсь, що в наступному матчі він вже буде доступний", – цитує Тен Хага Goal.

Нагадаємо, МЮ сьогодні на виїзді зіграє проти Саутгемптона, початок о 14:30. У минулому турі "дияволи" набрали свої перші очки, несподівано здолавши Ліверпуль.

Манчестер Юнайтед вперше переміг у сезоні, впевнено перегравши Ліверпуль – мерсисайдці опустились на 16 позицію