"Дуже тяжка перемога. Ми розуміли, проти кого граємо. Я хлопцям про це казав ще за тиждень до матчу, що вони будуть боротися за результат на максимумі, їздити, вибачте, на одному місці по газону, але будуть боротися. Воно так і вийшло, тому дуже тяжка перемога.

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Раніше, мабуть, такі матчі потрібно закривати – тоді кінцівка буде трошки на нашу користь спокійнішою. Але маємо те, що маємо. Ми поки що не можемо більш спокійно ці матчі закривати. Ми працюємо над цим.

Я не скажу, що ми були думками на грі з Шахтарем. Суперник нас накривав 1 в 1, давав мало простору. Ми якраз цей простір повинні були бачити і розпізнавати. Тому гра була десь більш емоційна і жорстка. Простору суперник нам мало дав, тому для нас і складалася ця гра епізодично. Суперник нас не пресингував, а позиційно 1 в 1 розбирав. Ми, в принципі, витримували, і те, що ми хотіли, іноді в нас комбінації виходили, але десь у другій половині 2-го тайму – не знаю, з чим це пов’язано – ми трошки заспокоїлися.

Потрібно було продовжувати, потрібно було більш агресивно доводити, і потрібен був другий гол, щоб матч для нас спокійніше закінчився. Тому десь і кінцівка така була нервова", – сказав Ротань для УПЛ ТБ.

Наразі Олександрія займає другу сходинку в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. У підопічних Руслана Ротаня 50 набраних балів.

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