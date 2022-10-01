"На скільки оцінюю свій період у Барсі від 0 до 10? На 12 (сміється). Через низькі очікування від мого переходу, адже там вже були Лео та Неймар. Казали, що три півні в одному курнику не можуть вміститися, але ми показали, що здатні грати кожен свою роль. При цьому Барса стала найкращою командою в історії тих років. Я пишаюся своєю кар'єрою. Я виправдовував очікування. Наприкінці цього етапу був один явно слабший сезон, але навіть при цьому я був спокійним, завжди забивав понад 25 голів за сезон.

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У роздягальні ми були єдиним цілим. З досвідом, з пережитими роками, але з результативністю. Можливо, залишилася якась скалка, як у мене, коли не вдавалося забивати голи на виїзді в Лізі чемпіонів, але я повністю віддавався клубу. Я пишаюся тим, що зробив.

За Атлетіко ставлю собі 10. Я провів там два роки, виграв лігу та став найкращим бомбардиром команди", – резюмував Суарес в інтерв'ю Marca.

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