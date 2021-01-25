"Збірна Казахстану буде суперником збірної України у відборі на чемпіонат світу. Більшість казахських збірників грають в національному чемпіонаті.

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Який рівень національної команди і чи здатна вона дати бій Україні? Для збірної Казахстану це буде хороша можливість дати знати про себе. Зробити це буде дуже важко. Україна – талановита команда, відібрати очки у якої в цих матчах буде складно", – заявив Шпілевський в інтерв'ю для Футбол 24.

Нагадаємо, Казахстан потрапив у групу D європейського відбору. За вихід до фінальної частини ЧС-2022 він боротиметься з Францією, Україною, Боснією і Герцеговиною та Фінляндією.

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