Футзальна збірна України потішила фанатів яскравими моментами у поєдинку проти Казахстану (5:3).

"Синьо-жовті" здобули перемогу в голосуванні за найкращий гол вчорашнього дня.

Україна – Казахстан – 5:3 – відео голів та огляд матчу 1/4 фіналу футзального Євро

Автором міні-шедевру став Ігор Корсун. Зварич виконав ідеальну верхову передачу, а партнер двома дотиками обробив м'яч і розібрався з кіпером казахів Ігітою. Цей гол дозволив Україні подвоїти перевагу та змусив суперника залишати ворота порожніми.

Нагадаємо, сьогодні Грузія та Росія будуть з'ясовувати, хто вийде на "синьо-жовтих" у півфіналі футзального Євро.

Україна вийшла у півфінал футзального Євро-2022 – "синьо-жовті" драматично здолали Казахстан і можуть зіграти з Росією