Матч Казахстан – Україна стартує в Амстердамі о 21:00 за Києвом. "Синьо-жовті" драматично вийшли в 1/4 фіналу з другого місця групи А. Неабияк допомогли серби, які в останньому турі поступалися Нідерландам 0:2, але здобули вольову перемогу та посприяли другому місцю команди Олександра Косенка. Україна ж у груповому турнірі двічі програла, але завдяки перемозі 6:1 над тими ж сербами таки вийшла до чвертьфіналу.

Україна дивом пролізла у плей-офф футзального Євро-2022 – конкуренти подарували путівку в 1/4 фіналу

Загалом це вже 6-й поспіль плей-офф футзального Євро для українців. Наша збірна є постійним учасником турніру, а у 2001 та 2003 роках навіть грала у фіналі. Втім, останні 5 турнірів завершувалися для "синьо-жовтих" саме на першій стадії плей-офф. Шанс перервати неприємну тенденцію.

Казахстан – потужний суперник, четверта команда в рейтингу УЄФА. Бронзовий призер Євро-2016 і четверта команда останніх чемпіонатів Європи та світу. Казахстан виграв групу B, набравши 7 очок. Лише Словенія змогла не програти підопічним бразильця Кака – 4:4. Фіни з італійцями розгромно поступилися (2:6 і 1:4 відповідно). Найкращий результат на Євро – 3 місце у 2016-му. У матчі з Україною команді не допоможуть дискваліфіковані Тайнан і Едсон. Окрім них, у складі казахів є ще два натуралізовані бразильці – Ігіта і Дуглас.

Де дивитись матч Казахстан – Україна онлайн? Поєдинок показує офіційний транслятор UA:Перший. Дивитися гру онлайн можна на сайті "Суспільне Спорт" за цим посиланням. Переможець поєдинку у півфіналі протистоятиме сильнішому в дуелі Росії та Грузії. Ці команди зіграють свій чвертьфінал 1 лютого.

Стартові склади:

Казахстан: Ігіта – Кнауб, Турсагулов, Дуглас Жуніор, Оразов.

Запасні: Атантаєв, Карагулов, Валіуллін, Абкаліков, Єсенаманов, Токаєв, Сагиндиков.

Україна: Ципун – Чернявський, Корсун, Шотурма, Зварич.

Запасні: Савенко, Радевич, Разуванов, Лебідь, Сірий, Абакшин, Журба, Педяш.