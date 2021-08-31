Казахстан прийматиме Україну в рамках 4-го туру кваліфікації на ЧС-2022. Де дивитися матч Казахстан – Україна онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Збірна України спробує здобути першу перемогу у кваліфікації на Мундіаль у Катарі. У перших трьох турах тоді ще команда Андрія Шевченка грала виключно унічию. Виправляти ситуацію буде новий тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим. Матч, як і онлайн-трансляція Казахстан – Україна на "Футбол 24", стартує 1 вересня о 17:00.

Казахстан – Україна: поєдинок відбору ЧС-2022 пройде з глядачами, однак без українських вболівальників

Казахстан – Україна: де дивитися матч відбору на ЧС-2022

Зустріч у прямому ефірі на території України традиційно покажуть кілька трансляторів. Дивитись матч Казахстан – Україна онлайн можна на телеканалі Україна, а також гру покаже платформа oll.tv (тут необхідно мати відповідну підписку). Пряма трансляція поєдинку також відбудеться на телеканалі "Футбол 1" (початок – о 16:50), де о 15:45 стартує передматчева студія "Головна команда", яка підсумує гру одразу після її завершення о 18:55.

До слова, це буде 6-й поєдинок в історії протистоянь України з Казахстаном. Наразі статистика повністю на боці нашої збірної – 4 попередні матчі завершувалися успіхом "синьо-жовтих". Востаннє команди зустрічалися у березні. Тоді у Києві була зафіксована нічия з рахунком 1:1.

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