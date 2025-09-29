Реал прибув до Казахстану на матч Ліги чемпіонів із Кайратом.

Міжнародний аеропорт Алмати прийняв учасників Ліги чемпіонів. У понеділок, 29 вересня, до південної столиці прибули гравці Реала в рамках головного клубного турніру Європи. У делегації "бланкос" знайшлося місце для клубної легенди Роберто Карлоса, який у сезоні 2011/12 виступав на болотах за Анжи.

Реал освистали казахські вболівальники в аеропорту – відео холодної зустрічі з фанатами

Футболісти Реала були явно здивовані прийомом. Особливе враження на футболістів справило виконання гімну Ліги чемпіонів на традиційних казахських інструментах.

Матч Кайрат – Реал буде зіграний у вівторок, 30 вересня. Початок зустрічі – о 19:45 за Києвом.

