Колишній суперник збірної України за вихід на чемпіонат світу 2022 року вирішив змінити наставника.

Новим виконувачем обов'язків головного тренера збірної Казахстану став Андрій Карпович, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу країни.

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41-річний екс-коуч Кизил-Жар СК змінив на цій посаді Талгата Байсуфінова.

Нагадаємо, за підсумками відбіркової кампанії на ЧС-2022 збірна Казахстану посіла останню сходинку у своїй групі, набравши лише три очки. У цій же групі виступали збірні Франції, України, Фінляндії та Боснії та Герцеговини.

Найближчий матч Казахстан проведе 24 березня проти Молдови у раунді плей-офф за збереження прописки у дивізіоні C Ліги націй.

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