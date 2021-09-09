Схоже, покарання очікує лише на захисника "яструбів" Руслана Валіулліна – у збірній наголошують на непричетності до скандалу.

Футбольний клуб Тобол отримав інформацію про порушення дисциплінарної справи з боку УЄФА, пов'язаної з можливим порушенням антидопінгових правил Русланом Валіулліним, повідомляє офіційний сайт казахської команди.

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Допінг-проба у нього була взята після матчу-відповіді 3-го раунду Ліги конференцій Жиліна – Тобол. Результат тесту був відправлений на особисту пошту футболіста 2-го вересня, коли той вже перебував у дорозі до Фінляндії у складі делегації збірної Казахстану.

Підтвердив інформацію клубу і генсек казахської Федерації Азамат Айтхожін. "Після матчу Ліги конференцій 12 серпня Валіуллін здавав допінг-контроль, за підсумками якого була виявлена ​​заборонена речовина. Ми поговорили з футболістом – з його слів, це були якісь вітаміни, які входили до переліку заборонених препаратів. Він каже, що цього не знав. Клуб готує офіційного листа, але збірна до цього жодного відношення не має. Це клубна історія. Документ (про позитивну допінг-пробу) надійшов до нас 2 вересня, тобто наступного дня після матчу з українцями. У тій грі Валіуллін, до речі, отримав травму привідного м'яза, у тому числі в наступних зустрічах збірної він не брав участі. Він перебував у розташуванні команди, але лікувався від пошкодження".

Нагадаємо, саме дубль Валіулліна у ворота Андрія Пятова позбавив Україну двох очок у кваліфікації до ЧС-2022.

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