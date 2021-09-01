"Казахстан можна було перемогти навіть без тренера": Маркевич бачить єдиний сценарій виходу України на чемпіонат світу
Екс-тренер Дніпра та Металіста Мирон Маркевич різко прокоментував невдачу збірної України у матчі з Казахстаном (2:2).
"Я був переконаний, що наші хлопці візьмуть верх. Начебто все складалося вдало: забили швидкий гол, коли господарі вирівняли становище, то в компенсований час Данило Сікан знову вивів гостей вперед... До речі, я ще кілька місяців тому казав, що Сікан – майбутнє збірної України і, як бачите, він виправдовує мої сподівання.
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Але не дотерпіли, хоча, на мій погляд, Казахстан можна було перемогти навіть без тренера в технічній зоні... Тепер нічого не залишається, як 4 вересня в Києві вигравати у французів – чемпіонів світу. Інакше про путівку на світовий футбольний форум в Катар можна забути...", – заявив Маркевич у коментарі Meta Ratings.
Нагадаємо, Україна з 4 очками у 4 турах посідає другу сходинку групи D. Лідером іде Франція (3 матчі, 7 очок), а переслідують "синьо-жовтих" фінни (2 очки, 2 матчі) і казахи (2 очки, 3 матчі).
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