"Я був переконаний, що наші хлопці візьмуть верх. Начебто все складалося вдало: забили швидкий гол, коли господарі вирівняли становище, то в компенсований час Данило Сікан знову вивів гостей вперед... До речі, я ще кілька місяців тому казав, що Сікан – майбутнє збірної України і, як бачите, він виправдовує мої сподівання.

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Але не дотерпіли, хоча, на мій погляд, Казахстан можна було перемогти навіть без тренера в технічній зоні... Тепер нічого не залишається, як 4 вересня в Києві вигравати у французів – чемпіонів світу. Інакше про путівку на світовий футбольний форум в Катар можна забути...", – заявив Маркевич у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, Україна з 4 очками у 4 турах посідає другу сходинку групи D. Лідером іде Франція (3 матчі, 7 очок), а переслідують "синьо-жовтих" фінни (2 очки, 2 матчі) і казахи (2 очки, 3 матчі).

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